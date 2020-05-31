Турция возобновляет внутреннее авиасообщение

В понедельник, 1 июня, в Турции возобновляются внутренние авиарейсы, приостановленные в конце марта из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу.

Он подчеркнул, что первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон.

Полеты из других аэропортов возобновятся поэтапно, пишут турецкие СМИ.

Напомним, на сегодняшний день в Турции выявлено 163 103 случая заражения Covid-19. Справились с болезнью 126 984 человек, умерли - 4515.