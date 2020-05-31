Двое мужчин подрались в Сочи из-за шоу мыльных пузырей

В Сочи произошла драка между прохожим и производителем мыльных пузырей. Случай произошел на улице Навагинская в Центральном районе города.

По словам очевидцев события, в драке пострадал мужчина, который исполняет на главной пешеходной улице шоу мыльных пузырей.

По мнению прохожих, причиной конфликта могло стать то, что предприниматель завысил цену на мыльное шоу. Это не понравилось пешеходам, которые прогуливались по улице. Дерущихся пришлось разнимать прохожим, передает "Регион Online".