Песков рассказал, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что Владимир Путин назовет новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным.

У Пескова спросили, означает ли объявление дат Парада Победы, акции "Бессмертный полк", что РФ движется и к объявлению даты голосования по Конституции.

"Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Напомним, 16 апреля Владимир Путин сообщил о переносе и-за пандемии коронавируса Covid-19 всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. 26 мая глава государства объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а акция "Бессмертный полк" - 26 июля.