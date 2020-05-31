Азербайджан смягчил карантинный режим

В Азербайджане отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Напомним, 29 мая в республике продлили карантинный режим до 00:00 15 июня. При этом с 00:00 часов 31 мая ряда ограничений в рамках режима особого карантина были сняты.

В частности, с сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется ограничение, касающееся численности работников госструктур в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.

Также возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны. Исключение составляют детские и другие развлекательные центры, кинотеатры, точки общепита в них.

Кроме того, допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей.

Обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех объектах общественного питания будет осуществляться с 08:00 до 22:00 (исключение составляют использование во всех объектах общественного питания кальянов, организация массовых торжеств и других подобных мероприятий с участием более 10 человек).

Нарушение этих правил влечет за собой административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. С целью предотвращения распространения Covid-19 жителям страны рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, медико-профилактические правила, минимизировать контакты в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.