Москвичам рассказали, когда в столице наступит летняя погода

Первые дни лета в Москве будут очень холодными, и лишь с 4 июня немного потеплеет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 11-13 градусов, в Подмосковье - до 9-14 градусов. Этот день будет самым холодным на предстоящей неделе: температура на уровне 6-7 градусов ниже нормы.

Во вторник погода практически не изменится: вновь временами небольшие дожди, днем в Москве 12-14 градусов тепла, в Подмосковье - 4-9 градусов. В среду ожидается облачная с прояснениями погода, днем в столице 16-18 градусов, в области - 14-19 градусов.

В центре "Фобос" также поведали, что в четверг будет облачная погода с прояснениями, днем в столице 17-19 градусов, в области - 15-20 градусов. В пятницу облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в Москве 20-22 градуса, в Подмосковье - 18-23 градусов по области.

По словам синоптиков, в субботу и воскресенье также возможны небольшие дожди, в дневные часы температура составит 21-23 градуса, передает РИА Новости.