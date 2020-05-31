Путин будет наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и лидеры иностранных государств будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади.

"Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков также подчеркнул, что на мероприятии, безусловно, будут зарубежные лидеры.

По его словам, необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность". При этом пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что "ко времени парада от этого режима [ограничений] практически ничего не останется".

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано 405 843 случая заражения коронавирусом Covid-19.