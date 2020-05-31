Иран преодолел порог в 150 тыс заболевших коронавирусом

В Иране число случаев заражения коронавирусом Covid-19 превысило 150 тыс - 151 466. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

При этом он подчеркнул, что 118 848 человек уже справились с болезнью. Умерли от коронавируса 7734 человека.

Джаханпур также поведал, что за минувшие сутки в Исламской Республике удалось выявить 2516 новых случаев заражения Covid-19, передает РИА Новости.