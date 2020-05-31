Forbes признал Макгрегора самым высокооплачиваемым бойцом MMA 2020 года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях вошел в рейтин гсамых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии журнала Forbes.

Ирландец стал единственным представителем смешанных единоборств, попавшим в ТОП-100.

За последний год ирландец в общей сложности заработал $ 48 млн, из которых $32 млн - призовые выплаты, остальные $16 млн - отчисления по рекламным контрактам.

Напомним, на турнире UFC 229 в октябре 2018 года состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал российский боец. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.