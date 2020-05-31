В Дагестане выбрали 10 эскизов памятников врачам

Завершился первый этап конкурса эскизов на памятник врачам, спасающим пациентов с коронавирусной инфекцией. По его итогам определены выбраны 10 лучших работ, сообщил представитель одного из организаторов конкурса миллиардера Игоря Рыбакова.

"Мы провели первый этап конкурса, выбрали 10 работ. До 19 июня полуфиналисты должны доделать свои работы в соответствии со всеми требованиями к эскизам памятников, после чего профессиональное жюри, которое сейчас формируется, выберет 5 победителей, - рассказал соавтор конкурса, художник Алексей Сергиенко.

Всего на конкурс поступило 337 заявок, регламенту соответствовали 120 из них. Проекты были присланы из разных регионов России, а также из Белграда, Хельсинки, Риги и острова Родос. Самому юному участнику еще не исполнилось 10 лет, передает "АиФ-Дагестан".

"Как-то глупо в XXI веке умирать от вируса, этот страх еще долго будет в моем сердце... Врачи, все медицинские работники, рискующие жизнью ради спасения жизней людей в борьбе с COVID-19 - настоящие герои! Мы хотим увековечить их труд, память о них", - отметил Игорь Рыбаков.

21 июня жюри подведут итоги второго этапа конкурса - выберут пятерых победителей, каждый из которых получит по 100 тыс рублей.

Далее будут определены города, где будут установлены памятники. Первый из ни планируется открыть 5 октября - в Международный день врача.