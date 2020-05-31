ЛУЧШЕДОМА » Новости

Дожди в Московской области подтопили десять дачных домов и более 80 участков

Дожди в Московской области подтопили десять дачных домов и более 80 участков

В Московской области в результате сильных дождей остаются подтопленными 10 дачных домов, 83 приусадебных участка, а также один участок дороги. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что для контроля за последствиями воздействия мощного циклона развернут оперативный штаб, передает РИА Новости.

Всего из-за обильных садков в Московской области оказались подтоплены 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка автодорог в садовых товариществах "Дубрава" под Истрой, "Лесные поляны" и "Речное" в Нахабино, а также микрорайон "Опалиха" в Красногорске.

1390 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!