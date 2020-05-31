Дожди в Московской области подтопили десять дачных домов и более 80 участков

В Московской области в результате сильных дождей остаются подтопленными 10 дачных домов, 83 приусадебных участка, а также один участок дороги. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что для контроля за последствиями воздействия мощного циклона развернут оперативный штаб, передает РИА Новости.

Всего из-за обильных садков в Московской области оказались подтоплены 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка автодорог в садовых товариществах "Дубрава" под Истрой, "Лесные поляны" и "Речное" в Нахабино, а также микрорайон "Опалиха" в Красногорске.