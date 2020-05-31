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Встреча министров ОПЕК+ может пройти на неделю раньше

Встреча министров ОПЕК+ может пройти на неделю раньше

Министры стран ОПЕК+ рассматривают вариант проведения встречи на неделю раньше - 4 июня. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорах.

Источник уточнил, что окончательное решение о переносе даты пока не принято, несмотря на то, что до 4 июня осталось меньше недели. В то же время формат проведения переговоров в виде видеоконференции позволяет быть гибкими в организационных вопросах, передает ТАСС.

Напомним, изначально планировалось провести 4-5 июня встречу технического комитета ОПЕК+, 8 июня - встречу министерского мониторингового комитета, а 9-10 июня - встречи министерских встреч стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

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Вестник Кавказа

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