Встреча министров ОПЕК+ может пройти на неделю раньше

Министры стран ОПЕК+ рассматривают вариант проведения встречи на неделю раньше - 4 июня. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорах.

Источник уточнил, что окончательное решение о переносе даты пока не принято, несмотря на то, что до 4 июня осталось меньше недели. В то же время формат проведения переговоров в виде видеоконференции позволяет быть гибкими в организационных вопросах, передает ТАСС.

Напомним, изначально планировалось провести 4-5 июня встречу технического комитета ОПЕК+, 8 июня - встречу министерского мониторингового комитета, а 9-10 июня - встречи министерских встреч стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.