Ставрополье станет центром российской альтернативной энергетики

Энергетические установки Кочубеевской ветроэлектростанции смонтированы и готовы вступить в строй. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Ветропарки, вне сомнения, укрепят энергетический потенциал нашего региона. Они сделают возможным реализацию других инвестпроектов, требующих дополнительных мощностей в энергетике", - поведал Владимиров.

Сооружения ветропарка имеют впечатляющие масштабы: длина каждой лопасти ветрогенератора достигает 50 м, а его высота - более 150 м. В общей сложности станция будет вырабатывать примерно 500 млн кВт/ч электроэнергии каждый год. До конца 2020 года строительство будет завершено, и она станет крупнейшей в России.

Кочубеевский ветропарк - не единственный на Ставрополье. Уже начинается строительство таких электростанций на территории Труновского района, а также Ипатовского, Новоалександровского и Петровского городских округов.