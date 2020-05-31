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Главный аэропорт Кубани возвращает круглосуточный режим работы

Главный аэропорт Кубани возвращает круглосуточный режим работы

Международный аэропорт Краснодара возобновляет круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе главной воздушной гавани края.

С 1 июня аэропорт Краснодара продолжит принимать рейсы в круглосуточном режиме. После 20:00 здесь ожидают восемь рейсов на прилет и три рейса на вылет, передает "АиФ-Юг".

В период пандемии из-за сокращения числа внутренних рейсов и запрета на международные перелеты аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим с 6:00 до 20:00, - добавили в пресс-службе.

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Вестник Кавказа

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