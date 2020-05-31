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На улицу в центре Шеки вышел медведь (ВИДЕО)

На улицу в центре Шеки вышел медведь (ВИДЕО)

Сегодня ночью на центральной улице азербайджанского города Шеки был замечен бурый медведь.

Животное было замечено примерно в 04:00 по местному времени.

Как отметили в Шекинском региональном управлении экологии, сотрудники ведомства приняли соответствующие меры, чтобы не допустить возникновения опасных для людей ситуаций.

Бурого медведя обезвредили специальной инъекцией.

Прибывшие на место из Баку сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов принимают меры по безопасному возвращению зверя в дикую природу.

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Вестник Кавказа

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