На улицу в центре Шеки вышел медведь (ВИДЕО)

Сегодня ночью на центральной улице азербайджанского города Шеки был замечен бурый медведь.

Животное было замечено примерно в 04:00 по местному времени.

Как отметили в Шекинском региональном управлении экологии, сотрудники ведомства приняли соответствующие меры, чтобы не допустить возникновения опасных для людей ситуаций.

Бурого медведя обезвредили специальной инъекцией.

Прибывшие на место из Баку сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов принимают меры по безопасному возвращению зверя в дикую природу.