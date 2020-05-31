На улицу в центре Шеки вышел медведь (ВИДЕО)
Сегодня ночью на центральной улице азербайджанского города Шеки был замечен бурый медведь.
Животное было замечено примерно в 04:00 по местному времени.
Как отметили в Шекинском региональном управлении экологии, сотрудники ведомства приняли соответствующие меры, чтобы не допустить возникновения опасных для людей ситуаций.
Бурого медведя обезвредили специальной инъекцией.
Прибывшие на место из Баку сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов принимают меры по безопасному возвращению зверя в дикую природу.
Вестник Кавказа
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