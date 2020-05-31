Число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тыс

Число выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России превысило 400 тыс - 405 843. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки зарегистрировано 9268 больных Covid-19. Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 2595, Московской области - 757, Санкт-Петербурге - 369, Нижегородской области - 301, Свердловской области - 265. Отмечается, что у 3784 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 138 пациентов.

На Северном Кавказе самый большой прирост в Дагестане, где выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. В Ставропольском крае зарегистрирован 81 новый случай, в Кабардино-Балкарии - 77, в Карачаево-Черкесии - 62, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 39, в Чечне - 18.