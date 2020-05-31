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Авария с участием двух легковушек в Махачкале унесла жизни трех человек

Авария с участием двух легковушек в Махачкале унесла жизни трех человек

В Махачкале произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и "ВАЗ-21099", в результате чего погибло трое человек. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

Авария случилась на проспекте Амет-Хана Султана в ночь с 29 на 30 мая.

Как отмечается, иномарка под управлением 23-летнего жителя Махачкалы столкнулась с отечественной легковушки, за рулем которой находился 56-летний житель города.

В результате удара оба автомобиля загорелись. Их потушили прибывшие на место пожарные. В аварии погибли ва пассажира иномарки и водитель отечественного авто, пишет "Регион Online".

 

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Вестник Кавказа

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