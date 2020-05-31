Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 9 тыс

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 за минувшие сутки выросло на 355 человек и превысило 9 тыс. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава респубоики.

"В Армении подтверждены 9282 случая коронавируса. Излечились 3386 пациентов. Скончался 131 человек", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время на лечении находятся 5715 пациентов, проведены 58 065 тестов.

Объявленный 16 марта режим чрезвычайного положения в стране продлен до 13 июня.