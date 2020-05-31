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Трамп перенес саммит "Большой семерки" на осень

Трамп перенес саммит &quot;Большой семерки&quot; на осень

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе саммита "Группы семи" (G7) с конца июня на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Также отмечается, что американский лидер намерен пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею", - сообщает пресс-пул.

"Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - приводят словам Трампа журналисты.

Как отметила директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, на которую ссылаются СМИ, встреча G7 является возможностью собрать "традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая", пишет ТАСС.

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Вестник Кавказа

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