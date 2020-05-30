Трамп пообещал США высадиться на Марс и создать «величайшие вооружения»

Президент США Дональд Трамп заявил после запуска корабля Crew Dragon к МКС, что американские граждане в скором времени освоят Марс и получат «величайшие вооружения».

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это», - приводит его слова ТАСС.

При этом американский президент не стал даже намекать на то, какого типа оружие это будет.

Напомним, что две недели назад Трамп уже говорил о супероружии – о «супер-пупер-ракете», летающей в 3 раза быстрее российских сверхзвуковых разработок, однако тогда он тоже не стал вдаваться в детали.