Решение США отменить исключения из санкций в отношении Ирана раскритиковали все

Великобритания, Франция и Германия подвергли критике решение США о прекращении действия санкционных исключений в отношении стран, которые остаются в ядерной сделке, заключенной с Ираном в 2015 году. Радио Свобода в материале Britain, France, Germany 'Regret' U.S. Decision To End Sanctions Waivers On Iran’s Nuclear Program пишет, что исключения были частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену разрушительных экономических санкций.

Они позволили европейским, китайским и российским компаниям работать над переоборудованием тяжеловодного ядерного реактора в Араке, крупном промышленном городе на западе Ирана. ”Мы глубоко сожалеем о решении США положить конец трем исключениям, охватывающим главные ядерные проекты СВПД в Иране, - говорится в совместном заявлении трех европейских держав, опубликованном 30 мая. - Эти проекты, одобренные Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, служат интересам нераспространения и дают международному сообществу гарантии исключительно мирного и безопасного характера ядерной деятельности Ирана”.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 27 мая, что продолжающееся ”ядерное неповиновение” Ирана в отношении ряда ядерных обязательств не дает оснований для возобновления исключений. ”Ядерный шантаж режима приведет к усилению давления на Иран и дальнейшей изоляции режима от международного сообщества”, - добавил Помпео.

Эксперты по нераспространению говорят, что исключения дают международным экспертам возможность оценивать ядерную деятельность Тегерана и подтверждать, что научные исследования проводятся в законных гражданских целях, таких как медицина.

Президент США Дональд Трамп вышел из иранского ядерного соглашения в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции в отношении Тегерана. В ответ Иран нарушил несколько положений СВПД, заявив, что может вернуться к соблюдению условий сделки, если аналогичным образом поступят США.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что решение США - ”вопиющее нарушение Резолюции 2231 и Устава ООН”. По его словам, Иран готов ”принять правовые меры и действовать надлежащим образом”, если американское решение нанесет ущерб ядерным правам страны. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Пресс-секретарь Иранской организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил 28 мая, что ”отчаянное” решение Вашингтона было принято с целью отвлечь внимание от ”продолжающихся поражений, наносимых Ираном”. ”В соответствии с ядерной сделкой, решение не будет иметь никакого влияния на практике. Это просто попытка американцев привлечь к себе внимание”, - цитируют Камалванди иранские СМИ.

Администрация Трампа продлила на 90 дней освобождение от санкций для международной деятельности на АЭС в Бушере с целью обеспечения безопасности операций.

Положения СВПД, касающиеся международного гражданского сотрудничества, были призваны сделать ядерную программу Ирана более прозрачной и ограничить возможность государства работать над созданием оружия.

Сторонники жесткой линии в отношении Ирана в Конгрессе и администрации Трампа говорят, что исключения для гражданской ядерной программы позволяют Ирану получить доступ к технологиям, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Продлевая освобождения от санкций в прошлом, администрация Трампа косвенно признавала преимущества гражданских проектов с точки зрения нераспространения.

***

Решение Вашингтона отменить временные исключения из санкций в отношении проектов в Иране, связанных с СВПД, является порочной практикой, заявил ТАСС директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Пусть себе отменяют, - продолжил Кабулов. - Мы строим в Иране АЭС "Бушер" на основе двусторонних договоренностей и в рамках международного права, поэтому нас не интересует внутреннее законодательство любой третьей стороны".