Лидеры G7 побаиваются встречаться лично

Канцлер Германии Ангела Меркель не может подтвердить, что она примет участие в саммите мировых лидеров G7, который планируется провести в Вашингтоне в условиях пандемии коронавируса. CNN в материале Germany's Merkel 'cannot confirm' her attendance at G7 summit in US during coronavirus pandemic пишет, что президент США Дональд Трамп хочет провести мероприятие в конце июня. Он объявил, что саммит состоится при фактическом участии лидеров стран.

”Канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в Вашингтоне в конце июня, - говорится в заявлении представителя Меркель. - На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может подтвердить свое личное участие, то есть поездку в Вашингтон”.

Между тем, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил свое ”разочарование” по поводу выхода США из Всемирной организации здравоохранения, заявив, что решение, принятое администрацией Трампа, представляет собой ”поражение” для международной политики здравоохранения.

Другие мировые лидеры также проявили осторожность в отношении предложенного Трампом саммита G7.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пока не может взять на себя обязательство присутствовать на предполагаемой встрече G7 лично из-за опасений по поводу пандемии и канадских правил соблюдения карантина. ”У нас есть значительные ограничения с точки зрения здоровья для проведения саммита вживую, но нет сомнений, что личные встречи в идеальной ситуации гораздо эффективнее, чем онлайн-саммиты, - сказал он. - Тем не менее нужно решить множество вопросов, прежде чем мы сможем встретиться лично. Соответствующие дискуссии проходят постоянно и очень конструктивно”.

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал Трампом в четверг. Два лидера "согласились с важностью созыва G7 в ближайшем будущем", сообщает Белый дом. Однако неизвестно, согласился ли Макрон присутствовать на саммите лично.

Трамп впервые высказал мысль о проведении саммита с фактическим участием 20 мая. По его мнению, инициатива будет сигнализировать миру о том, что все возвращается на круги своя после того, как пандемия коронавируса воспрепятствовала путешествиям и заморозила мировую экономику.

”Похоже, что G7 можно вернуть, потому что у нас все хорошо, мы опережаем график по стране, другие государства тоже хорошо справляются, - сказал он на следующий день на Южной лужайке. - Думаю, саммит G7 состоится, в полном объеме. Мы объявим об этом в начале следующей недели”.

Трамп предположил, что саммит "вероятно”, состоится не в Кэмп-Дэвиде, а в Белом доме. По его словам, ”какие-то мероприятия могут быть проведены в Кэмп-Дэвиде, но основные запланированы в Белом доме".

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен сообщил журналистам, что созвонился со своими коллегами в Европе и что ”все они изъявили желание приехать в Вашингтон”.

”Уверяю вас, страны по всему миру пытаются открыться, - сказал О'Брайен. - Все лидеры с нетерпением ждут встречи в Белом доме, если у нас все получится".

Группа семи состоит из США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии. Трамп раздумывал над тем, чтобы предложить России присоединиться к группе, но встретил ожесточенное сопротивление со стороны других лидеров.