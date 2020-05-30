Америка взбунтовалась

Обстановка в США продолжает накаляться. Ситуация в штате Миннесота окончательно вышла из-под контроля. Очевидно этим объясняется беспомощное заявление ее губернатора Тимоти Уолза о том, что у местных правоохранителей не хватает ресурсов для восстановления и обеспечения порядка. Это при том, что в Миннеаполисе – главном городе штата, появились подразделения Национальной гвардии США и введен комендантский час.

"У нас нет достаточного числа людей. Мы не можем проводить аресты, когда протестующие оказывают сопротивление", - сказал губернатор. К охране порядка привлекли уже сотрудников Национальной гвардии. Уолз объявил, что, вероятно, придется мобилизовать еще около тысячи военнослужащих. "Но и этого может не хватить. Город ждет еще одна тяжелая ночь", - сказал он.

Президент Дональд Трамп раздраженно намекнул на несоответствие Уолза занимаемому посту. Но как бы Трампу не пришлось повторить эти слова в отношении некоторых других глав администраций штатов и городов.

Беспорядками охвачено более десятка городов. Не говоря о мелких, где попросту пока воцарилась анархия, в таких городах, как Денвер и Коламбус произошли серьезные столкновения манифестантов и полиции. Пикетчики вышли на улицы Лос-Анджелеса, Нью-Йорка Хьюстона. Альбукерке, Финикса, Далласа и других городов.

Примечательно, что в "Большом яблоке" митингующих поддержал мэр Эндрю Куомо: "Я всецело понимаю протестующих. Сколько раз мы еще должны столкнуться с этим уроком, чтобы его выучить". Слова были произнесены на брифинге, и кто-то сразу вспомнил, что Куомо – демократ, и тут же предположил, что поднаторевшие в организации цветных революций по всему миру американские демократы теперь пытаются устроить революцию цветных Дональду Трампу и его Республиканской партии.

Такое предположение перестает казаться абсурдным, если взять во внимание действия телекомпании CNN, заметно однобоким стилем работы на стороне бунтовщиков один в один напомнившей работу своих менее именитых коллег, в частности, на постсоветском пространстве. По иронии судьбы, штаб-квартира CNN стала в Атланте одной из жертв беспорядков, которые CNN изо всех сил преподносила, как справедливые, направленные против "худшего в истории США президента Дональда Трампа". В итоге разошедшиеся радетели "лучшей Америки" разнесли вдребезги офис CNN, по ходу оставив одни воспоминания от расположенного там же популярного ресторана и превратив в безнадежный металлолом несколько полицейских машин.

Стоит принять во внимание действия еще одного мэра-демократа Мюриэл Боузер в Вашингтоне. Она фактически дала "разгуляться" манифестантам, ограничив действия полиция. Президент Трамп саркастически отметил: "Та самая Боузер, которая все время добивается денег и помощи, показала себя с плохой стороны, не давая полиции выполнять свой долг, [дескать] "не их работа". Это прекрасно!"

Так, конфликт с сильным оттенком расового, в преддверии президентских выборов игравший против Трампа, стал разворачиваться в его сторону. Сам он, в отличие от демократов, ведет себя вполне выдержанно и достойно. В частности, серия его твитов вполне вобрала и отразила атмосферу происходящего, оказавшись ко времени и к месту, что бывает не так часто в аналогичных ситуациях.

Президент с похвалой отозвался о действиях охраняющих его сотрудников Секретной службы США, показательно закавычив слово "протестующие", когда они стали осаждать Белый дом. "Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США. Они были не только совершенно профессиональными, но и очень крутыми. Я был внутри, видел каждое движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности. Они дали возможность кричать и скандировать что угодно "протестующим", но быстро и жестко наводили порядок, когда кто-то переходил границу дозволенного. Они действовали так быстро, что те и не успевали понять происходящее… Никто даже близко не подошел к тому, чтобы прорваться за ограждение. А если бы они прорвались, то их бы приветствовали самые злобные собаки и самое жуткое оружие, которое я когда-либо видел", - написал Трамп.

Напомним, что массовым волнениям предшествовала гибель 46-летнего чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда от действий полицейских. Его заподозрили в изготовлении фальшивых документов и арестовали. При задержании один из полицейских, до этого уличенный в грубом обращении с цветными, повалил Флойда на землю и придавил коленом шею. На распространенных в сети видеокадрах задержанный жалуется на астму и просит дать ему дышать, но тщетно. Потерявшего сознание Флойда отвезли в больницу, но там помочь ему уже не смогли.

Сразу после этого в крупных городах штата начались выступления против полицейского произвола. Акции быстро переросли в стычки с полицией, и со стороны возникало ощущение, что обе стороны хотят именно такого развития событий. Несмотря на последовавшее объявление о том, что группа полицейских из четырех человек, участвовавшая в задержании Флойда, уволена, а главный антигерой предстанет перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве, беспорядки перекинулись в другие штаты и города. Это дало повод говорить об их организованном характере, а демократов заподозрить в организации всего этого действа.