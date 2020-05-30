В магазинах Махачкалы появились "полки добра"

В Кировском районе Махачкалы 16 продуктовых магазинов организовали "полки добра", на которых любой желающий может положить приобретенные товары для того, чтобы их забрали нуждающиеся. Об этом сообщил глава муниципалитета Салих Сагидов.

Он уточнил, что пополнять ассортимент "полок добра" могут и рядовые посетители магазина, и руководство торговых точек, и меценаты.

В пресс-службе администрации района уточнили, что по договоренности с администрациями магазинов "полки добра" продолжат действовать и после пандемии коронавируса, передает "РИА Дагестан".