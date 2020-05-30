СКФУ будет сотрудничать с Самаркандским университетом

Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) подписало соглашение с представителями Самаркандского государственного университета (Узбекистан) о реализации совместных образовательных программ. Теперь выпускники СКФУ смогут получать два диплома, - сообщили в вузе.

"Наш университет заключил соглашение с Самаркандским государственным университетом о реализации образовательных программ с возможностью получения двух дипломов. В перечень вошли программы "География", "Экономика", "Кадровый менеджмент", "Русский язык", "Русская литература", - говорится в сообщении в аккаунте СКФУ в Instagram, передает ТАСС.

Совместные программы будут соответствовать стандартам в области высшего образования, действующим в обеих странах, а обучение по ним рассчитано на два года. В первом семестре на первом курсе студенты обучаются в СамГУ в Узбекистане, остальные полтора года (второй семестр первого курса и весь второй курс) - в СКФУ. При успешном прохождении аттестации выпускник получает два диплома о высшем образовании, - отмечается в сообщении.

СКФУ десятки лет готовит кадры для Узбекистана. В 1967 году на историко-филологическом факультете было открыто национальное узбекское отделение, которое работало до начала 1990-х годов. Сейчас в университете проходят обучение 439 граждан Узбекистана по разным направлениям подготовки, - добавили в пресс-службе вуза.