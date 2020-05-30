Первыми в России смогут отдохнуть жители благополучных регионов

Регионы России с благополучной эпидситуацией первыми смогут отправлять своих жителей на отдых, а вот москвичам пока придется отдыхать в своем субъекте, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развивать в тех местах, где мы привыкли отдыхать. Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

"Москвичи пока смогут отдыхать внутри своего субъекта, это тоже хорошая возможность", - отметила она, добавив, что многие с удовольствием отдыхают в своем регионе проживания.