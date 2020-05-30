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Россия признала эффективным первое лекарство от коронавируса

Россия признала эффективным первое лекарство от коронавируса

Минздрав России одобрил первый препарат против коронавируса штамма Covid-19 – информация о нем добавлена в госреестр лекарств.

«Торговое наименование препарата – «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование – «Фавипиравир», - сказано в документе.

Напомним, что РФПИ еще в марте создало СП с компанией «ХимРар» для производства «Фавипиравира». Месяц назад их совместное предприятие вышло на стадию клинических испытаний, которые подошли к финалу накануне.

Уточняется, что «Авифавир» показывает лучшие результаты лечения в сравнении со всеми другими медикаментами, которые проходят сейчас испытания как в россии, так и за границей.

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Вестник Кавказа

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