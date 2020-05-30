Трамп обвинил CNN в очернении России

Президент США Дональд Трамп написал сегодня в Twitter гневный твит в адрес телекомпании CNN, которая, по его словам, слишком много обвиняет Россию.

«Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», - заявил Трамп в соцсети.

Также он пояснил, что CNN стоило бы больше энергии направлять на информационную войну против Китая. «Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?», - задал президент США риторический вопрос.

В то же время, американский лидер не стал уточнять, какие именно передачи с обвинениями в адрес России ему не понравились.