Трамп обвинил CNN в очернении России
Президент США Дональд Трамп написал сегодня в Twitter гневный твит в адрес телекомпании CNN, которая, по его словам, слишком много обвиняет Россию.
«Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», - заявил Трамп в соцсети.
Также он пояснил, что CNN стоило бы больше энергии направлять на информационную войну против Китая. «Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?», - задал президент США риторический вопрос.
В то же время, американский лидер не стал уточнять, какие именно передачи с обвинениями в адрес России ему не понравились.
Вестник Кавказа
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