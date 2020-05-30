Джастин Гэтжи пообещал уйти из MMA после победы над Нурмагомедовым, Макгрегором и Порье

Американский боец UFC Джастин Гэтжи в беседе с комментатором промоушена Джо Роганом признался, что у него есть план ухода из MMA: для этого ему нужно победить троих сильнейших бойцов легкой весовой категории.

«Есть возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC», - сообщил он.

После того, как Гэтжи победил Тони Фергюсона, он стал наиболее вероятным претендентом на следующий поединок с Хабибом Нурмагомедовым – чемпионом UFC в легком весе.