Аяз Гулиев вновь уйдет из «Спартака» в «Ростов»?

Как сообщили сегодня спортивные СМИ, полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев после перевода в дублирующий состав может еще раз уйти из клуба – им вновь заинтересовался клуб «Ростов».

Информацию об обсуждении руководством «Ростова» возможности трансферта Гулиева сообщил «Чемпионат».

В «Спорт-Экспрессе», в свою очередь, уточнили, что у Гулиева произошел с тренером Владом Чепзановичем, из-за чего полузащитник и отправился в дублирующий состав.

Напомним, что два года назад Аяз Гулиев уже уходил в «Ростов», тогда ростовский клуб заплатил за него 500 тыс евро, однако уже через полгода «Спартак» купил его обратно за 1 млн евро.