Россия вернула жителей Краснодарского край из Ливана

Как сообщили сегодня в аэропорту Краснодара, сегодня в столице Кубани приземлился вывозной рейс авиакомпании «Руслайн», доставивший из Ливана на Родину 24 жителя Краснодарского края.

«Состоялся вывозной рейс авиакомпании «Руслайн» по маршруту «Краснодар-Бейрут-Краснодар». Обратный рейс прибыл в 19:49 в аэропорт кубанской столицы», - уточнили в краснодарском аэропорту.

Напомним, что Россия уже два месяца возвращает россиян на Родину различными вывозными чартерами. Как сообщил сегодня на заседании Совета Безопасности глава МИД России Сергей Лавров, с 18 марта были возвращены порядка 240 тыс российских граждан, еще 25159 хотят вернуться.