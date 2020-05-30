Пашинян не захотел просить медицинской помощи у Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сегодня направлять в Грузию запрос о медицинской помощи, заявив, что хотел бы обойтись в республике без посторонней подмоги.

Напомним, ранее главы Наццентра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что Тбилиси готов помочь Еревану и с тестированием, и с медикаментами, и даже с приемом пациентов, если такая просьба поступит.

«Мы надеемся, что подобной необходимости не возникнет. Как мы все можем сделать так, чтобы не было необходимости в услугах реанимационных отделений, так и можем сделать так, чтобы не было необходимости в помощи», - приводит слова Никола Пашиняна news.am.

В то же время, он подчеркнул, что Армения и Грузия должны оставаться готовыми к оказанию взаимной помощи, напомнив при этом, что в прошлом году Армения направила Грузии 30 тыс доз вакцины от кори.

Напомним, что в Грузии в настоящее время известно лишь о 757 заболевших, из которых 600 выздоровело, 12 – погибло, в то время как в Армении выявлено уже 8927 зараженных коронавирусом, из которых 3317 выздоровело, 127 – погибло.