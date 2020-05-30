Ликвидированные в Ингушетии боевики готовились к теракту

Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, двое боевиков, ликвидированных сегодня в Сунже, готовились к осуществлению терактов в Ингушетии. Личности бандитов установлены, пи них было найдено оружие, патроны и взрывчатка.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», - уточнили в НАК детали ликвидации боевиков.

Как подчеркнули в комитете, никто из силовиков и местных жителей в результате боя не пострадал.

По завершении операции режим КТО в Сунже был отменен.