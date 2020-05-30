Власти назвали сроки открытия кафе и ресторанов в Москве

Предприятия общественного питания в Москве возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19 - такое заявление сделал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов", - поведал он в эфире телеканала "Россия 24".

Немерюк при этом подчеркнул, что реализация требований в непродовольственных магазинах проще, чем в общепите.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения карантинных мер. Так, с 1 июня в столице заработают магазины непродовольственных товаров, для которых будет действовать ряд условий. В частности, для соблюдения социальной дистанции в магазинах должна быть нанесена разметка. Также откроются автосалоны, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и предприятия для оказания других бытовых услуг, а также ярмарки выходного дня.