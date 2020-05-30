Лето придет в Краснодарский край с грозой

Кубанские синоптики рассказали сегодня о погоде, которой Краснодарский край встретит лето 2020 года – прогноз опубликован на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 1 июня в край придет дождь и гроза, температура воздуха будет колебаться от +19 до +26 градусов.

«В начале периода преимущественно без осадков, остальную часть периода местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 1 июня западной четверти, 2 июня восточный 4-9 м/с, в дневные часы местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +19…+24°, местами до +26°», - сказано на сайт кубанского ЦГМС.

«На Черноморском побережье в начале периода преимущественно без осадков, остальную часть периода местами кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер 01 июня северный и северо-восточный, 02 июня западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +18…+23°, по югу побережья +21…+26°», - уточнили краснодарские метеорологи.