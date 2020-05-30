Туристам в Крыму придется пройти электронную регистрацию

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило сегодня, что на полуострове буден введена электронная система регистрации туристов – такая мера вводится для обеспечения безопасности отдыхающих в условиях продолжения пандемии коронавируса.

Система в настоящее время разрабатывается на базе портала Госуслуги, но может быть запущена и на полностью самостоятельном программном обеспечении.

Система позволит фиксировать каждого въезжающего в Крым туриста и отслеживать их распределение по полуострову, что позволит дополнительно гарантировать и их собственную безопасность, и безопасность жизни крымчан.

В министерстве добавили, что с 15 июня начнется первый этап открытия курортов Крыма – в этот день начнут работу санатории с медицинской лицензией, которым пока что будет позволено принимать на отдых и лечение только самих крымчан.

Второй этап начнется не раньше 29 июня (что будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Крыму) – тогда откроются все гостиницы и отели, прошедшие проверку спецкомиссии и выполняющие рекомендации Роспотребнадзора. Тогда же начнется прием россиян.

Третий этап, смягчающий требований Роспотребнадзора, станет возможным только после подведения итогов первых двух.

Напомним, на данный момент в Крыму известно 375 заболевших коронавирусом, 11 из них погибли.