Пушков: Меркель отказался от саммита G7 из-за «Северного потока-2»

Сенатор Алексей Пушков предположил сегодня на своем аккаунте в Twitter, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G20 из-за того, что не сошлась во мнениях с президентом США Дональдом Трампом о будущем российского проекта «Северный поток-2».

«Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия – она идет в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по «Северному потоку-2». Трамп, говорят, очень недоволен», - отметил он в соцсети

При этом Алексей Пушков допустил, что саммит может состояться и без Меркель – тогда он пройдет в формате «Большой шестерки».

Напомним, ранее Меркель и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых между ними возникли «горячие разногласия».