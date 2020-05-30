В Тбилиси образовался еще один очаг коронавируса

В тбилисском районе Сабуртало возник новый очаг распространения коронавируса – об этом сегодня сообщил глава Наццентра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Именно в этом районе находится дом, девять жителей которого оказались инфицированными коронавирусом. «Я подтверждаю, что новый кластер существует в Сабуртало и идет его исследование», - приводит его слова Спутник-Грузия.

Гамкрелидзе уточнил, что все девятеро, будучи членами одной семьи, заразились от одного и того же человека – медика, чей круг его контактов уже установлен. Всего под наблюдение из-за этого инцидента будут помещены 50 человек, включая коллеги заразившегося врача.

Напомним, что на данный момент в Грузии известно о 757 заразившихся, из которых 600 вылечились, 12 – погибли.