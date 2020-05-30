На Ставрополье построят жидкую стотонную матрешку

Необычной акцией намерены отметить День России, 12 июня, в Железноводске: местная мэрия намерена построить матрешку из 100 т бутилированной минеральной воды.

«На ставропольском курорте в День России создадут огромную «водяную» матрешку. «Строительным материалом» выступит главный природный ресурс самого зеленого ставропольского курорта – минеральная вода, а соберут матрешку волонтеры», - рассказали в мэрии.

Уточняется, что построена матрешка будет из бутылок «Славяновской» минеральной воды, чей производитель выступает партнером акции. Она будет двухцветной – зелено-белой.

«Акцию мы назвали «Наполним Россию здоровьем», потому что, наполняя наших гостей нашей «Славяновской» водой, мы делимся самым главным – здоровьем», - приводит ТАСС слова мэра Железноводска Евгения Моисеева.

Затем гигантская матрешка будет разобрана на отдельные бутылки, которые передадут волонтерам проекта «Тележка добра» и окажутся, в конечном счете, в домах жителей Ставрополья, попавших в трудную ситуацию из-за эпидемиологических ограничений.