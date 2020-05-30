Миннесота впервые с XIX века полностью мобилизует Нацгвардию на подавление беспорядков

Национальная гвардия американского штата Миннесота была полностью мобилизована сегодня решением губернатора Тима Уолца с целью подавления вышедших из-под контроля массовых беспорядков, поводом для которых послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда американцами.

«Я поручаю (генерал-майору Джону) Дженсену полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», - приводит его слова NBC News.

Ранее Дженсен, командующий штатной Нацгвардией, сообщил, что в Миннеаполис и Сент-Пол в скором времени может быть направлено до 1 тыс бойцов на подавление погромов.

На днях приказ о приведение в готовность военной полиции был издан Пентагоном.