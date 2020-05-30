Артур Ванецян назвал Никола Пашиняна «лжеспасителем»

Опальный политик, отставной глава СНБ Армении Артур Ванецян на учредительном съезде своей партии «Айреник» назвал сегодня действующие армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном «интернетными лидерами» и «лжеспасителями».

«Нашему народу нужны такие лидеры, которые будут чувствовать, считать и объявлять себя властью всего народа вне зависимости от своих предпочтений. Нужна власть, которая сплотит народ вокруг решения существующих проблем, а не будет играть на сиюминутных эмоциях народа», - приводит его слова Спутник-Армения.

«Нам нужна власть, которая воздержится от фальшивых и фейковых повесток, инструментариев и манеры работы. Нам нужны не лжеспасители, а настоящие лидеры», - призвал Артур Ванецян.

Затем политик пообещал рассказать о своем видении, как могут быть решены проблемы Армении, подчеркнув, однако, что страна не должна уступать Азербайджану на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Таким образом, как и его противник Пашинян, он вынес за скобки те проблемы Армении, которые проистекают из блокады границ и непомерных трат на военную оккупацию азербайджанских территорий.

Кроме того, Ванецян обвинил Пашиняна и «Мой шаг» в том, что они считают себя «единственными праведниками» и не хотят иметь необходимы кадровый и профессиональный потенциал для работы над проблемами страны.