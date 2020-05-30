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Артур Ванецян назвал Никола Пашиняна «лжеспасителем»

Артур Ванецян назвал Никола Пашиняна «лжеспасителем»

Опальный политик, отставной глава СНБ Армении Артур Ванецян на учредительном съезде своей партии «Айреник» назвал сегодня действующие армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном «интернетными лидерами» и «лжеспасителями».

«Нашему народу нужны такие лидеры, которые будут чувствовать, считать и объявлять себя властью всего народа вне зависимости от своих предпочтений. Нужна власть, которая сплотит народ вокруг решения существующих проблем, а не будет играть на сиюминутных эмоциях народа», - приводит его слова Спутник-Армения.

«Нам нужна власть, которая воздержится от фальшивых и фейковых повесток, инструментариев и манеры работы. Нам нужны не лжеспасители, а настоящие лидеры», - призвал Артур Ванецян.

Затем политик пообещал рассказать о своем видении, как могут быть решены проблемы Армении, подчеркнув, однако, что страна не должна уступать Азербайджану на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Таким образом, как и его противник Пашинян, он вынес за скобки те проблемы Армении, которые проистекают из блокады границ и непомерных трат на военную оккупацию азербайджанских территорий.

Кроме того, Ванецян обвинил Пашиняна и «Мой шаг» в том, что они считают себя «единственными праведниками» и не хотят иметь необходимы кадровый и профессиональный потенциал для работы над проблемами страны.

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Вестник Кавказа

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