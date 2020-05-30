Гражданин Грузии взорвался в Стамбуле

Как сообщил сегодня грузинский Первый канал, одним из погибших накануне при взрыве в котельной прачечной в Стамбуле, был гражданин Грузии.

Уточняется, что речь идет о 45-летнем жителе Грузии, имя которого не раскрывается. Также на месте взрыва было найдено тело 55-летней женщины, гражданки Турции.

Напомним, что взрыв произошел в районе Башакшехир, по предварительным данным, людей погубила утечка газа.

В МИД Грузии подтвердили гибель гражданина республики и заверили, что уже установили связь с его родственниками.