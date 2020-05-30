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Крым оставит стариков на самоизоляции до 15 июня

Крым оставит стариков на самоизоляции до 15 июня

Правительство Крыма опубликовало сегодня указ, согласно которому граждане старше 65 лет обязаны оставаться на самоизоляции еще две недели, то есть до 15 июня.

«На период до 15 июня 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет… не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», - сказано в документе на сайте правительства Крыма.

Аналогичное ограничение применено и к людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, что в Крыму на данный момент известно о 375 заболевших, из которых 229 уже выздоровели.

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Вестник Кавказа

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