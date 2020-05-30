Ликвидация боевиков в Ингушетии завершилась пожаром

Как сообщили сегодня в правоохранительных органах Ингушетии, первая за год контртеррористическая операция в республике завершилась в Сунже: боевики ликвидированы.

«Активная фаза завершена, стрельбы нет», - приводит слова представителя силовиков ТАСС.

В ходе боя загорелось одно из зданий. «Хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась», - пояснили РИА Новости в силовых службах Ингушетии.

Сейчас тушение возникшего после перестрелки пожара завершается.

Пока что нет информации о числе уничтоженных боевиков и их принадлежности к какой-либо группировке.