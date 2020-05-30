Казбек Коков запретил работу курортов КБР на неопределенное время

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, запрещающий на неопределенное время эксплуатацию горнолыжных трасс и объектов массового отдыха. Согласно предыдущему указу, курорты республики должны были возобновить работу с понедельника.

«Указом главы республики срок ограничения деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортных районах продлевается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки», - уточнили в пресс-службе главы КБР.

Уточняется, что в простаивающих санаториях и гостиницах разрешено размещать граждан, прибывающих в Кабардино-Балкарию на командировку.

Также разрешены спортивные сборы и тренировки членов национальной сборной и сборных субъектов РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Необходимые для них объекты будут открыты для эксплуатации.

Напомним, что в КБР сейчас известно о 2750 заболевших, из которых 1054 уже выздоровели, 19 – погибли.