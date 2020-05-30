Путин предложил разрешить россиянам ездить за рубеж

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России предложил сегодня разрешить россиянам туристические поездки в некоторые страны, где эпидемиологическая ситуация уже улучшилась.

«Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли. Все понятно. Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», - приводит его слова Кремль.

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас. Давайте начнем работать», - добавил президент России, уточнив у министра иностранных дел Сергея Лаврова, сколько россиян осталось вернуть на родину из-за границы.

При этом не были названы конкретные страны, посещение которых государство могло бы разрешить россиянам.