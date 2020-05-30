Артем Соколов на Вести.FM: погромы в Миннеаполисе укладываются в тренды последних лет

Массовые беспорядки из-за убийств полицейскими афроамериканцев происходят в США регулярно, рассказал сегодня в прямом эфире передачи «Нацвопрос» на радиостанции Вести.FM аналитик «Вестника Кавказа» Артем Соколов, комментируя текущие протесты и погромы в Миннеаполисе.

«К примеру, в феврале 2012 года член добровольной охраны поселения во Флориде Джордж Циммерман застрелил афроамериканского 17-летнего подростка Трейвона Мартина, посчитав что тот представляет для него угрозу. Гибель Трейвона Мартина вызвала в США волну массовых акций протеста с требованием привлечь Циммермана к ответственности. Суд на ним начался летом 2012 года, а спустя год присяжные признали Циммермана невиновным. Это решение вызвало крупные акции протеста во многих городах США, который в некоторых случаях переросли в столкновения с полицией», - напомнил он о событиях восьмилетней давности.

«На фоне этих событий начало свое существование движение Black Lives Matter (Жизни черных важны), сторонники которого активно участвуют сейчас в протестах против полицейского в Миннеаполисе. Black Lives Matter – движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, оно занимается организацией акций протестов и демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими, полицейским насилием и расовой дискриминацией в США. Начало свое существование движение с использованием одноименного хештега в соцсетях, а массовым стало в 2014 году во время уличных демонстраций, вызванных смертью двух афроамериканцев: Майкла Брауна и Эрика Гарнера», - рассказал Артем Соколов.

«Убийство Гарнера произошло в июле 2014 года. Этот инцидент очень похож на нынешний случай в Миннеаполисе. Тогда 43-летний Гарнер, которого полицейские пытались задержать, не дал надеть на себя наручники, после чего к нему был применен удушающий захват. Примерно через час после инцидента он умер. А в августе 2014 года 18-летний Майкл Браун погиб после того, как в него несколько раз выстрелил полицейский Даррен Уилсон, который подозревал его в ограблении, совершенном за несколько минут до инцидента. Это резонансное убийство в Фергюсоне также спровоцировало массовые беспорядки», - поведал аналитик «Вестника Кавказа».

«Теперь о том, действительно ли афроамериканцы являются особым объектом жестокостей со стороны американской полиции. Говорить об этом однозначно весьма сложно, поскольку актуальных официальных исследований на эту тему нет в свободном доступе нет. Что касается неофициальных, то несколько лет назад газета The Wall Street Journal приводила статистику, опровергающую излишнюю жестокость полиции по отношении к афроамериканцам. По данным газеты, среди белых и латиноамериканцев на полицейских приходится 12% случаев применения оружия с летальным исходом, на афроамериканцев – 4%», - указал он.

«При этом белые составили 50% убитых в результате инцидентов, во время которых полицейские применяли оружие, афроамериканцы – 26%. Кроме того, на чернокожих американцев приходится подавляющее число преступлений с применением насилия. В 75 округах, где проживает большая часть населения страны, афроамериканцы составляют 15% населения, но при этом на них приходится две трети тяжких преступлений. В том же Нью-Йорке 23% населения составляют афроамериканцы, но они совершают от 75 до 80% преступлений с применением оружия, 70% грабежей. Белые – 34 процента жителей Нью-Йорка. На их счету 2% случаев стрельбы и 4% грабежей», - отметил Артем Соколов.

«В свою очередь, экономист из Гарвардского университета Роланд Фрайер – первый афроамериканец, получивший престижную награду по экономике имени Джона Бейтса Кларка, провел свое исследование на основе статистики, собранной в 10 городах и округах. В докладе подчеркивается, что афроамериканцы и латиноамериканцы намного чаще испытывают проявления насилия со стороны полиции, а именно: на них наводят пистолет, на них надевают наручники, не арестовывая их при этом, против них применяют газовый баллончик или дубинку», - сообщил аналитик «Вестника Кавказа».