Боевики обнаружены в Сунже

Как сообщили сегодня в оперштабе Ингушетии, в Сунже был введен режим контртеррористической операции: на улице Демченко начался бой между силовиками и бандой боевиков.

На данный момент боевики блокированы. КТО проходит в границах улиц Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова.

«Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», - приводит ТАСС сообщение оперштаба.