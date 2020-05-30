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В Иране насчитали почти 150 тыс инфицированных коронавирусом

В Иране насчитали почти 150 тыс инфицированных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Иране приближается к 150 тыс человек, - сообщил сегодня официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

За прошедшие сутки в Иране было выявлено 2282 новых случая заражения коронавирусом, скончались 57 человек, - следует из заявления ведомства, передает РИА Новости.

С 19 февраля инфекцией в стране заразились 148 950 человек, выздоровели 116 827 больных, скончались 7734 человека.

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Вестник Кавказа

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