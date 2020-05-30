В ВКО после посадки вспыхнул самолет АН-2

Сегодня днем на аэродроме населенного пункта Урджар в Восточно-Казахстанской области Казахстана после посадки загорелся самолет АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем", - сообщил комитет гражданской авиации (КГА) страны.

"Сегодня после посадки в 15:31 (12:31 мск) произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15:25 (12:25 мск). В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей", - говорится в сообщении КГА, передает РИА Новости.

Возгорание было локализовано в 15:50 (12:50 мск).

Управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития начало проверку причин пожара.