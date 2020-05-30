Партию "Родина" в Армении возглавил опальный Артур Ванецян - СМИ

В Ереване сегодня прошел съезд партии "Родина", - сообщает Hraparak.am.

Съезд проходил в условиях чрезвычайного положения и сопровождался чрезвычайными мерами безопасности – с участием ограниченного числа людей и на открытом воздухе, передает Aysor.am.

Участники съезда избрали председателя и новое правление партии.

Председателем партии "Родина" избран Артур Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.