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Партию "Родина" в Армении возглавил опальный Артур Ванецян - СМИ

Партию &quot;Родина&quot; в Армении возглавил опальный Артур Ванецян - СМИ

В Ереване сегодня прошел съезд партии "Родина", - сообщает Hraparak.am.

Съезд проходил в условиях чрезвычайного положения и сопровождался чрезвычайными мерами безопасности – с участием ограниченного числа людей и на открытом воздухе, передает Aysor.am.

Участники съезда избрали председателя и новое правление партии.

Председателем партии "Родина" избран Артур Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.

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Вестник Кавказа

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